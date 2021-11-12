Байден підписав закон про нові обмеження проти китайських Huawei і ZTE

Президент США Джо Байден у четвер підписав закон, який забороняє американським регуляторам видавати ліцензії на нове обладнання компаній Huawei Technologies Co і ZTE Corp.

Про це пише Reuters.

Huawei і ZTE у США вважаються такими, що загрожують національній безпеці. Крім них, до списку входять Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co і Zhejiang Dahua Technology Co.

Обмеження закону про безпечне обладнання поширюються на усі п'ять китайських компаній. Він був ухвалений Сенатом США у кінці жовтня, а Палатою представників - на початку листопада.

Згідно з новим законом, Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) більше не розглядатиме і затверджуватиме заявки на видачу дозволів на використання обладнання в американських мережах, що становить неприйнятний ризик для національної безпеки.

Байден підписав новий закон за кілька днів до віртуального саміту із китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, що Huawei потрапив до "чорного списку" у США ще 2019 року. Американська влада висунула компанії офіційні звинувачення з приводу промислового шпигунства і шахрайства, пов'язаного з порушенням санкцій проти Ірану.

У 2020 році Huawei продав бренд Honor через санкції США.

Літом 2021 року Байден підписав указ про заборону інвестицій в 59 китайських компаній, які нібито можуть загрожувати національній безпеці США. До списку потрапили такі китайські компанії, як Huawei, SMIC, China Railway Construction Corporation тощо.