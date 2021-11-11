Європарламент позбавив ексмера Риги Ушакова депутатської недоторканності

Рішення ухвалено через порушену проти нього в Латвії кримінальну справу.

11 листопада депутати Європейського парламенту проголосували за позбавлення колишнього мера Риги Ніла Ушакова депутатського імунітету.

Рішення ухвалено у зв'язку з кримінальним процесом, який щодо Ушакова планує порушити Генеральна прокуратура Латвії, повідомляє Delfi.

Після скасування недоторканності Ушаков збереже за собою повноваження депутата Європарламенту, оскільки вони були надані йому державою і жодна інша установа не може їх відібрати.

У січні 2019 року Бюро із запобігання та боротьби з корупцією (KNAB) у кабінеті Ушакова, який обіймав тоді посаду голови Ризької думи, вилучило замасковану під книгу відеокамеру. Справу було передано до Генпрокуратури.

Згідно з матеріалами кримінальної справи Ушаков зберігав у своєму кабінеті "пристрій стратегічної важливості для проведення спеціальних оперативних заходів, а саме для таємного отримання відеодокументації та аудіоінформації".

Ушаков повідомив депутатів ЄП, що вся кримінальна справа побудована на факті вилучення "модифікованого для спецоперацій" пристрою. За його словами, мається на увазі саморобний паперовий альбом із вклеєними в нього відеокамерою та диктофоном.

"Цей пристрій для "особливо секретної операції" також був обладнаний зовнішнім шнуром живлення, як у ноутбука. Характеристики пристрою виглядали значно скромнішими, ніж у будь-якої дитячої радіоняні, яку можна купити в місцевому магазині електроніки за 50 євро", - пояснив він.

У листі Ушаков також зазначив, що альбом був знайдений разом з іншими подарунками на полиці його робочого кабінету, не був підключений до мережі, не мав картки пам'яті і на ньому не було виявлено його відбитків пальців чи ДНК.

"У Латвії цей кримінальний злочин, хоча я сам цей "альбом" не бачив, тим паче не користувався ним і досі не можу зрозуміти, чому в цьому розслідуванні я підозрюваний, а не потерпілий", - наголосив у листі Ушаков.

У листі, однак, Ушаков уточнює, що поділяє довіру колег з Європарламенту до латвійської судової системи і не сумнівається, що скасування депутатської недоторканності має прискорити процес, який "триває з червня 2019 року".

Нагадаємо, в квітні 2019-го Ушакова відправили у відставку з посади мера Риги. Причиною став корупційний скандал із закупівлею міських автобусів. Загальну суму підозрілих операцій оцінили в 270 мільйонів євро.

Ушаков обіймав посаду мера Риги з 2009 року. Він очолює одну з найбільших партій, що підтримує російськомовних громадян Латвії. У 2017 році Ушакова штрафували за публічне спілкування зі школярами російською мовою.