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​YouTube не відображатиме кількість дизлайків під відео

Підрахунок лайків та дизлайків на платформі буде конфіденційним.

​YouTube не відображатиме кількість дизлайків під відео
Фото: EPA/UPG

YouTube вирішив зробити підрахунок дизлайків на платформі конфіденційним і не відображатиме їх кількість під відео.

Про це повідомляється в офіційному блозі YouTube.

Зміни будуть поступово впроваджуватися, починаючи з 10 листопада, а на повне відключення дизлайків буде потрібен деякий час.

Розробники заявили, що нові правила покликані допомогти користувачам і творцям контенту формувати спільноти, в яких "прийнято поважати один одного".

"Ми хочемо створити інклюзивне і поважне середовище, в якому творці мають можливість досягти успіху і відчувати можливість безпечно виразити себе", – зазначили в YouTube.

Нагадаємо, у жовтні в YouTube заявили, що перестануть монетизувати окремі канали, які позиціонуються як "зроблені для дітей", але мають низькоякісний контент, заохочують погану поведінку або занадто комерціалізовані. Раніше стало відомо про намір Youtube відмовитися від монетизації відео, які заперечують зміну клімату.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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