Міністр закордонних справ Білорусі назвав Крим "російською територією"

У МЗС України попередили, що така зміна риторики може призвести до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в інтерв'ю російському інформагентству "РИА Новости" назвав окупований Крим "російською територією".

Про це повідомляє "Белта".

При цьому Макей зазначив, що позиція Білорусі щодо Криму "залишається такою, якою була".

"Позиція Білорусі щодо Криму залишається такою, якою була. Ми розуміємо насправді, що Крим є зараз російською територією. Давайте виходити з цього", - сказав він.

Тема Криму несподівано спливла на засіданні Вищої держради Союзної держави 4 листопада. Тоді Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, пожалівся, що Путін не взяв його зі собою в Крим.

"Україна закрила для Білорусі небо, і ми ніяк не можемо потрапити через Україну до Криму. А там у нас і власність, і інші проблеми. І ось Володимир Володимирович мені все обіцяв-обіцяв, що зі собою візьме до Криму, покаже новинки, що там нового зроблено. А зроблено чимало. Дорогою провезе до Криму. Але сьогодні сам поїхав і мене зі собою не запросив. Тому я ось із такою скаргою перед членами Вищої держради виступаю", - сказав Лукашенко.

У Міністерстві закордонних справ України звернули увагу і прокоментували висловлювання Макея про Крим.

"Виходимо із того, що офіційно, як і раніше, Білорусь підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах", - наголосив у коментарі LB.ua речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що зміна підходу Білорусі задля де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин.

"Сподіваємося, що в Мінську усвідомлюють цей аспект і не допускатимуть кроків всупереч нормам міжнародного права", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що може визнати Крим російським. Він також анонсував авіарейси з Білорусі в Крим.

Як відомо, здійснення перельотів іноземними авіакомпаніями в Крим розглядається Україною як кримінальне правопорушення, бо ще в березні 2014 року над окупованим півостровом було закрито повітряний простір.

У серпні МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі Кирила Камишева, щоб висловити йому протест у зв’язку із заявами Лукашенка про Крим.