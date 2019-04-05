Мэра Риги отправили в отставку из-за коррупционного скандала

Министр регионального развития Латвии Юрис Пуце издал распоряжение об отстранении Нила Ушакова от исполнения обязанностей мэра Риги. При этом он остается депутатом Рижской думы.

Об этом пишет "Делфи" со ссылкой на официальное издание Latvijas Vēstnesis.

Распоряжение Пуце может быть обжаловано в административном районном суде в течение 30 дней со дня его публикации.

Причиной отставки послужили нарушения со стороны Ушакова, который является представителем собственника Rīgas Satiksme, в том числе при закупке автобусов Solaris. Рижская дума - главный акционер компании.

Rīgas Satiksme и его структуры отвечают за весь общественный транспорт в Риге, все маршрутки и почти все парковки в городе.

Общая сумма подозрительных сделок достигает 270 миллионов евро.

Напомним, Ушаков занимает пост мэра Риги с 2009 года, он возглавляет одну из крупнейший партий, поддерживающую русскоязычных граждан Латвии. В 2017 году Ушакова штрафовали за публичное общение со школьниками на русском языке.