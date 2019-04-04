Порошенко согласился на дебаты с Зеленским: Стадион - так стадион!
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским: Стадион - так стадион!
Нацгвардия оцепила территорию возле "Олимпийского" (обновлено)
Нацгвардия оцепила территорию возле "Олимпийского" (обновлено)
В Киеве при закладке мины под автомобиль сотрудника спецслужбы подорвался диверсант (обновлено)
В Киеве при закладке мины под автомобиль сотрудника спецслужбы подорвался диверсант (обновлено)
Порошенко разместил в Telegram-канале голосование о дебатах на стадионе
Порошенко разместил в Telegram-канале голосование о дебатах на стадионе
Зеленский хочет сдавать анализы в лаборатории своего сторонника
Зеленский хочет сдавать анализы в лаборатории своего сторонника
Зеленский позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр
Зеленский позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр
Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов
Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов
Порошенко предложил Зеленскому сдать анализы в медпункте "Олимпийского"
Порошенко предложил Зеленскому сдать анализы в медпункте "Олимпийского"
У Порошенко отреагировали на вызов Зеленского на дебаты (обновлено)
У Порошенко отреагировали на вызов Зеленского на дебаты (обновлено)
ГлавнаяМир

Помпео призвал союзников по НАТО адаптироваться к новым угрозам со стороны России и Китая

Начало саммита было посвящено обсуждению способов сдерживания России, в частности в Черном море.

Помпео призвал союзников по НАТО адаптироваться к новым угрозам со стороны России и Китая
Фото: EPA/UPG

Госсекретарь США Майк Помпео призвал союзников по НАТО адаптироваться для противодействия новым угрозам, включая растущую агрессию со стороны России, стратегическую конкуренцию с Китаем и миграцию.

В новой стратегии национальной обороны США Китай и Россия занимают центральное место, сообщает Голос Америки.

"Мы должны адаптировать наш альянс, чтобы противодействовать возникающим угрозам… будь то российская агрессия, неконтролируемая миграция, кибератаки, угрозы энергетической безопасности, стратегическая конкуренция со стороны Китая, включая технологии и 5G, и многое другое", - сказал Помпео.

Так, начало саммита было посвящено обсуждению способов сдерживания России, в частности в Черном море.

Кроме того, глава НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву освободить задержанные украинские суда и их экипажи.

Генеральный секретарь НАТО указал на возможность того, что Москва вновь станет соблюдать требования ДРСМД.

"Договор, соблюдаемый лишь одной стороной, никогда не обеспечит нам безопасность", - заявил Йенс Столтенберг.

Помпео также отметил, что НАТО следует найти способы противодействия возрастающим киберугрозам, в том числе со стороны Китая.

Столтенберг заявил журналистам, что членам НАТО следует всерьез нацелить свои усилия на увеличение расходов, чтобы финансовое бремя распределялось более справедливо.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также