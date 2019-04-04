Украине просто нужно идти по уже проложенному пути и делать все возможное для того, чтобы отстоять свою территориальную целостность.

Временно оккупированные территории Украины не станут препятствием для членства в НАТО. Такое заявление сделал сегодня глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, сообщает корреспондент LB.ua.

Пристайко утверждает, что Североатлантический договор не предусматривает, что страна, у которой есть территориальный спор, не может быть членом НАТО, поэтому временно оккупированные территории на востоке Украины не являются препятствием на пути интеграции с НАТО. Об этом украинский дипломат заявил в четверг в Брюсселе, комментируя перспективы развития отношений Киева с альянсом, который сегодня отмечает 70-тилетие со дня основания.

По словам Пристайко, аргумент того, что Украина не может быть членом в НАТО по причине незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса Россией широко используется противниками евроатлантической интеграции страны как в политических кругах как Украины, так и в РФ.

"Если Россия рассчитывает, что оккупация части Донбасса и Крыма затормозит наше продвижение в НАТО, она глубоко ошибается. Что же касается нерешенных территориальных споров, которые якобы могут быть препятствием для получения Украиной приглашения присоединиться к альянсу, то в Североатлантическом договоре об этом нет речи", - пояснил он.

Глава миссии Украины при НАТО привел пример Греции, Турции. "В соответствии со статьей 6 Североатлантического договора НАТО вынесло конфликты и территориальные споры за пределы принципа коллективной безопасности", - аргументировал Пристайко. При вступлении в НАТО Турции и Греции, территориальный спор которых не разрешен до сих пор, в протоколе о присоединении была прописана фраза о "территории Турции". Как известно, Анкара и Афины еще с прошлого века ведут территориальный спор из-за принадлежности необитаемых островов в Эгейском море, которые отошли Греции в соответствии с Лозаннским мирным договором от 1923 года. Кроме того, Эстония и Латвия на момент присоединения к альянсу не имели четкой демаркационной линии с Россией.

Пристайко подчеркнул, что за последнее время Украина приблизилась к НАТО, как никогда ранее, во многих сферах – в проведении военной и оборонной реформ, по приведению вооруженных сил к стандартам альянса. В свою очередь, союзники проявили с Киевом солидарность, предоставляя политическую и практическую поддержку стране для противостояния российской агрессии.

"Украине просто нужно идти по уже проложенному пути и делать все возможное для того, чтобы отстоять свою территориальную целостность и право на независимое развитие, усилив тем самым коллективную безопасность на всем евроатлантическом пространстве", - подчеркнул Пристайко.

Говоря о возможном участии Украины в оборонном союзе ЕС, украинский дипломат высказал мнение, что эта организация не сможет в осязаемом будущем стать серьезной альтернативой НАТО. Украинский дипломат высказал сожаления в связи с тем, что Европа вынуждена задуматься над формированием параллельных структур, которые бы обеспечивали ее безопасность.

"Для Украины идеальным был бы вариант, когда ЕС содействовал бы коллективным усилиям в сфере экономического, социального, культурного и этнического развития, оставив НАТО вопрос защиты региона, а Украина была бы членом этих двух объединений", - считает дипломат.

Напомним, в начале февраля Верховная Рада Украины внесла изменения в Конституцию страны, дополнив преамбулу основного закона словами о подтверждении европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины.