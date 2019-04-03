Латвийская airBaltic запустила рейс из Львова в Ригу

Рейсы будут осуществляться со 2 апреля до 26 октября.

Латвийская авиакомпания airBaltic запустила прямые регулярные рейсы по маршруту "Рига - Львов - Рига".

2 апреля состоялось официальное открытие нового прямого авиарейса, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Авиарейс Львов-Рига будет осуществлять полеты 4 раза в неделю. Стоимость билета зависит от тарифа: базовый - 49 евро, премиум - 115 евро, бизнес - 399 евро.

Авиасообщение является сезонным. Рейсы будут осуществляться со 2 апреля до 26 октября.

Авиакомпания airBaltic уже имеет три направления из Украины. Это Одесса - Рига, Киев – Рига, и новый Львов - Рига.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Львов" за месяц увеличил пассажиропоток более чем в полтора раза.