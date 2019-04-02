​С 5 апреля поезд Киев-Варшава будет проходить таможенный контроль на станции "Киев-Пассажирский"

Прохождение пограничного и таможенного контроля в поезде Киев - Варшава (№ 67/68) с 5 апреля 2019 года переносится со станции Ягодин на станцию Киев-Пассажирский в оба направления. Это сделано для улучшения обслуживания пассажиров, сообщается на сайте «Укрзализныци».

При этом частично меняется и график курсирования этого поезда.

Как сообщает компания, пассажиры должны занять свои места в поезде не позднее чем за 25 минут до его отправления со станции "Киев-Пассажирский".

"В билетах пассажиров поезда №67/68 Киев-Варшава со станции "Киев-Пассажирский" будет указано время отправления 18:48 (вместо 19:13 по расписанию). Обращаем внимание, что именно к этому времени пассажиры поезда должны пройти таможенный контроль, который осуществят работники Государственной фискальной службы в вестибюле вокзала "Киев-Пассажирский" на выходе к перрону первой колеи", - отмечается в сообщении.

Таможенники проверят наличие билетов, паспортов и осмотрят багаж пассажиров, после чего пассажирам будет разрешено пройти на перрон и осуществить посадку в поезд.

"Те пассажиры, кто не совершит посадку до 18:45, в поезд №67/68 Киев-Варшава допускаться не будут", - утверждается на сайте ж/д оператора.

Пограничный контроль будет проходить непосредственно в вагонах – для этого предусмотрено технологическое время в 25 минут до отправления поезда.

График курсирования поезда №67/68 Киев-Варшава по территории Польши остается без изменений.

Напомним, «Укрзализныця» зимой 2019 года назвала самые прибыльные поезда за 2018 год. В зарубежном направлении самым популярным, как и годом ранее, оказался поезд №5/6 сообщением Киев-Москва. Если говорить о внутренних сообщениях, самым прибыльным поездом стал №91/92 Киев-Львов.