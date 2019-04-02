Виталий Пугач требовал откат у предпринимателя, который победил в тендере на поставки извести.

Директор львовского КП "Збиранка" Виталий Пугач, который требовал 4,7 млн грн за победу в тендере на поставку извести, арестован на два месяца.

Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрея Лысенко.

"Решением суда арестован на 2 месяца и отстранен от должности директор одного из коммунальных предприятий Львовского горсовета, задержанный на вымогательстве взятки в 4,7 млн грн. Альтернатива - залог в 405 тыс", - написал Лысенко в фейсбуке.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали вымогательство директором КП 4,7 млн грн от местного предпринимателя за признание его победителем открытых торгов и подписание с ним договора поставки извести с последующей фальсификацией бухгалтерской документации за якобы поставленную продукцию.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник организовал противоправную схему по закупке извести, которая должна была использоваться для стабильного функционирования станции очистки фильтрата Грибовицкой свалки.

По замыслу злоумышленника, планировалось использование только трети предусмотренного технологическим процессом количества извести и получения руководителем КП неправомерной выгоды в размере 65% от суммы перечисленных средств за фактически поставленный товар, а также получение "отката" с каждого поставленного килограмма извести.

Фото: пресс-центр СБУ

По заключению экспертов деятельность чиновника могла привести к возникновению чрезвычайных событий с тяжелыми последствиями в сфере экологической безопасности.

Виталий Пугач возглавил ЛКП "Збиранка" в марте 2017 года, после того как прежнее руководство во главе с 72-летним Богданом Горбалем оказалось под следствием после Грибовицкой трагедии.

Напомним, 30 мая 2016 года на городской свалке возле села Грибовичи под Львовом сошел оползень мусора объемом более 100 тыс. кубометров. В результате под завалом оказалось четыре человека. 31 мая были найдены тела трех спасателей, четвертый - сотрудник местного коммунального предприятия - числится пропавшим без вести.

После этой трагедии Львову запретили вывозить мусор на свалку в Грибовичах. Из-за сложившейся ситуации город оказался на грани экологической катастрофы.