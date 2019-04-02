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Суд арестовал одессита, который добивал нацгвардейцев после ДТП

39-летнего мужчину отправили под стражу без внесения залога.

Суд арестовал одессита, который добивал нацгвардейцев после ДТП
Фото: facebook.com/arsen.avakov

В Одессе суд отправил под арест человека, которого подозревают в насилии в отношении раненых в результате ДТП нацгвардейцев.

Об этом сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, передает УП.

"Суворовский районный суд Одессы избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права внесения залога", - сказал Тракало.

По его словам, правоохранители объявили подозрение 39-летнему ранее судимому местному жителю по двум статьям Уголовного кодекса - по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 296 (хулиганство).

"С точки зрения человечности и человеческого достоинства - поступок этого гражданина абсолютно аморальный и низкий. Надеюсь, в конце концов, он понесет заслуженное и справедливое наказание с точки зрения "буквы закона", - добавил спикер Нацполиции.

Напомним, в субботу, 30 марта, в Одессе автомобиль Opel на еврономерах после столкновения с фургоном Mercedes сбил троих нацгвардейцев, которые накануне выборов заступили на патрулирование города. Авария произошла около 17 часов на углу Кишиневской улицы и проспекта Добровольского.

В результате происшествия один военнослужащий погиб, двоих госпитализировали. Три человека, которые находились в Opel, получили травмы. Водителя задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса, 1 апреля суд арестовал его без права внесения залога.

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