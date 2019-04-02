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Полиция не нашла взрывчатку в Высшем совете правосудия и на объектах "Укроборонпрома" в Киеве

Сообщения о "заминировании" всех четырех объектов поступили в течение часа.

Полиция не нашла взрывчатку в Высшем совете правосудия и на объектах "Укроборонпрома" в Киеве
Фото: пресс-служба Нацполиции

Полиция не нашла взрывчатку на трех объектах "Укроборонпрома" и в здании Высшего совета правосудия в Киеве.

"Взрывотехники тщательно осмотрели все объекты: никаких взрывных устройств не найдено", - сообщает пресс-служба полиции Киева.

Следователи территориальных управлений полиции начали досудебные расследования за совершение правонарушений, предусмотренных статьей 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что из-за информации о минировании эвакуировали "Киевский бронетанковый завод", конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение", завод "Маяк" и здание Высшего совета правосудия.

Сообщения о "заминировании" всех четырех объектов поступили в течение часа.

Напомним, вдень выборов, 31 марта, в Харькове мужчина в течение 20 минут восемь раз вызвал полицию по разным адресам, угрожая минированием. В Чернигове в этот день в полицию позвонил неизвестный мужчина и угрожал подорвать штаб одного из кандидатов.

По данным правоохранителей, сообщения о "минировании" в день выборов поступали преимущественно из России.

1 апреля в Киеве также "минировали" ТЦ "Глобус" на Майдане.

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