Генпрокуратура РФ вимагає ліквідувати організацію, яка досліджує репресії в СРСР і сучасній Росії

Товариство "Меморіал" звинувачують у порушенні закону про "іноагентів".

Генеральна прокуратура Російської Федерації подала до Верховного суду країни позов щодо ліквідації міжнародного історико-просвітницького, благодійного та правозахисного товариства "Міжнародний Меморіал".

Це організація, яка займається дослідженням політичних репресійу СРСР та сучасній Росії, сприяє моральній та юридичній реабілітації репресованих.

Генпрокуратура звинувачує організацію у систематичному порушенні законодавства про "іноагентів". Судове засідання відбудеться 25 листопада. За даними самого "Меморіалу", прокуратура обґрунтовує позов немаркуванням матеріалів організації.

11 ноября мы получили от Верхсуда уведомление, что Генпрокуратура подала иск о ликвидации Мемориала за систематические нарушения законодательства об “иностранных агентах”

Это политическое решение об уничтожении общества Мемориалhttps://t.co/GwzppPLWkW pic.twitter.com/dREMTM241l — Memorial (@MemorialMoscow) November 11, 2021

"Це політичне рішення про знищення товариства "Меморіал" – організації, яка займається історією політичних репресій та захистом прав людини", – йдеться у заяві товариства. Там стверджують, що, попри незгоду із законом про "іноагентів", "Меморіал" дотримується його вимог.

Раніше організацію неодноразово штрафували, звинувачуючи у невказанні у її матеріалах статусу "іноагента".

"Міжнародний Меморіал" було створено 1989 року, зареєстровано 1992-го. З 2016 року організація внесена в російський реєстр "іноземних агентів".

Головним напрямом діяльності "Меморіалу" спочатку було увічнення пам'яті жертв радянських репресій, згодом додалися інші історико-просвітницькі та правозахисні проєкти.