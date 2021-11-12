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Генпрокуратура РФ вимагає ліквідувати організацію, яка досліджує репресії в СРСР і сучасній Росії

Товариство "Меморіал" звинувачують у порушенні закону про "іноагентів".

Генпрокуратура РФ вимагає ліквідувати організацію, яка досліджує репресії в СРСР і сучасній Росії
Фото: www.svobodanews.mobi

Генеральна прокуратура Російської Федерації подала до Верховного суду країни позов щодо ліквідації міжнародного історико-просвітницького, благодійного та правозахисного товариства "Міжнародний Меморіал".

Це організація, яка займається дослідженням політичних репресійу СРСР та сучасній Росії, сприяє моральній та юридичній реабілітації репресованих.

Генпрокуратура звинувачує організацію у систематичному порушенні законодавства про "іноагентів". Судове засідання відбудеться 25 листопада. За даними самого "Меморіалу", прокуратура обґрунтовує позов немаркуванням матеріалів організації.

"Це політичне рішення про знищення товариства "Меморіал" – організації, яка займається історією політичних репресій та захистом прав людини", – йдеться у заяві товариства. Там стверджують, що, попри незгоду із законом про "іноагентів", "Меморіал" дотримується його вимог.

Раніше організацію неодноразово штрафували, звинувачуючи у невказанні у її матеріалах статусу "іноагента".

"Міжнародний Меморіал" було створено 1989 року, зареєстровано 1992-го. З 2016 року організація внесена в російський реєстр "іноземних агентів".

Головним напрямом діяльності "Меморіалу" спочатку було увічнення пам'яті жертв радянських репресій, згодом додалися інші історико-просвітницькі та правозахисні проєкти.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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