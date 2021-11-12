Міграційну кризу на кордоні Білорусі і Польщі обговорили в Радбезі ООН

Представник Росії заявив, що його європейські колеги мають "мазохітські нахили", якщо піднімають цю тему.

Країни Західної Європи і Росія, а також США обговорили міграційну кризу на кордонах Білорусі та Польщі на закритому зібранні Радбезу ООН. При цьому заступник спецпредставника Росії заявив європейським колегам, що ті мають "мазохістські нахили", пише Reuters.

Тему кризи підняли Естонія, Франція, Ірландія, Норвегія, США і Великобританія.

"Ми засуджуємо організовану інструменталізацію людей, чиї життя та добробут поставлені Білоруссю під загрозу в політичних цілях, з метою дестабілізації сусідніх країн і зовнішніх кордонів Європейського Союзу та відволікання уваги від її власних порушень прав людини", – йдеться в спільній заяві.

Підхід Білорусі назвали "неприйнятним" та звинуватили Олександра Лукашенка в тому, що він несе загрозу регіональній стабільності. Країни закликали до "рішучої міжнародної реакції", щоби притягти Білорусь до відповідальності.

Країни ЄС визнають, що Білорусь заохочує тисячі людей, які стараються втікти від воєнних дій у своїх країнах, намагатися потрапити в Польщу та сусідні держави у відповідь на європейські санкції.

Заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив журналістам перед засіданням, що його західні колеги мають "мазохістські нахили, оскільки піднімають цю тему, що є повною ганьбою для ЄС".

На питання, чи допомагала Росія чи Білорусь переміщати мігрантів до польського кордону, Полянський відповів заперечно. Він додав, що не всі питання потрібно вирішувати Радбезу.

Росія має право вето у Радбезі, тож може допомогти Білорусі уникнути спроби накладення санкцій ООН.

Нагадаємо, Білорусь почала фактичний шантаж Євросоюзу напливом мігрантів після введення секторальних санкцій проти Олександра Лукашенка у звʼязку із примусовою посадкою літака і затримання опозиційного блогера.

З червня 2021 року білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати транзит мігрантів до країн Євросоюзу. Спочатку під міграційним "ударом" опинилась Литва – Україна навіть відправила їй колючий дріт для укріплення кордонів.

Тепер мігранти скупчилися на кордоні Латвії і Польщі. Ситуація загострилась на початку листопада, коли на польському кордоні в нейтральній смузі застрягли кілька сотень мігрантів. У Польщу їх не пускають, а повернутися в Білорусь їм не дають силовики.

Через загрозу потрапляння в країну нелегальних мігрантів з Білорусі Україна збирається подвоїти кількість прикордонників.