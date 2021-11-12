Прем'єр Естонії закликала ЄС посилювати санкції проти Лукашенка: "Зрештою, у нього закінчаться гроші"

"З наших розвідувальних даних ми бачимо, що санкції справді працюють".

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала Європейський Союз далі запроваджувати санкції проти Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє видання Politico.

Каллас зазначила, що, за даними розвідки, санкції суттєво шкодять режиму Лукашенка. Зрештою, у нього не залишиться грошей, щоб виплачувати зарплати силовикам і людям, які сьогодні перебувають на кордоні з Польщею.

"З наших розвідувальних даних ми бачимо, що санкції справді працюють. Санкції, які завдають шкоди режиму, матимуть значення, тому що в нього (Лукашенка. - Ред.), зрештою, закінчаться гроші, які йому знадобляться для виплати зарплати людям на кордоні. Наприклад, поліції чи силам безпеки", - заявила прем'єр Естонії.

При цьому вона назвала ситуацію на кордоні "тривожною".

Нагадаємо, режим Лукашенка організував міграційну кризу на білорусько-польському кордоні. Скупчення біженців з країн Близького Сходу та Центральної Азії спостерігається неподалік від Гродна, в районі КПП "Брузгі" (Білорусь) і "Кузьниця" (Польща). Згідно з останніми даними, білоруські спецслужби цілеспрямовано направляють мігрантів до КПП. Натовп біженців намагається організувати прорив кордону й облаштовує табори.

На самому кордоні нині зосереджено 12 тисяч польських військових і прикордонників, задіяно сили територіальної оборони. Литва намагається допомогти полякам своїми військами. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Живий щит" режиму: як міграційна криза поглибила суперечності між Заходом і Білоруссю.

У разі закриття кордонів із Білоруссю Лукашенко пригрозив перекрити газопровід "Ямал-Європа".