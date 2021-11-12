СБУ заблокувала спробу використання повітряного простору України бізнес-джетом нардепа Тараса Козака

Фото: СБУ

СБУ та Украерорух заблокували спробу використання повітряного простору України бізнес-джетом народного депутата ОПЗЖ Тараса Козака, який перебуває під санкціями РНБО і підозрюється в державній зраді.

У пресслужбі СБУ повідомили, що зловмисники хотіли вивести літак з-під санкцій РНБО. Для цього вони змінили бортовий номер одного із 5 підсанкційних літаків – з Т7BRG перереєстрували на T7GIV.

"Уже з новим номером, 10 листопада, судно хотіло перетнути повітряний простір України: летіло в РФ з однієї країни-члена ЄС. Втім, СБУ спрацювало спільно з Украерорухом та Державіаслужбою України і заборонила транзит бізнес-джету", – зазначили в спецслужбі.

СБУ прямо не називає прізвища Козака, однак, за даними джерел LB.ua, мова йде саме про його літак. Ще один підсанкційний народний депутат, підозрюваний у держзраді, – це Віктор Медведчук. Його літак з моменту накладення обмежувальних заходів стоїть в "Жулянах".

Нагадаємо, узимку з ініціативи Служби безпеки України до молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA застосовано санкції за здійснення польотів до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства.

ZN.UA з посиланням на джерела в СБУ написало, що літаками цих авіакомпаній до Росії літали голова політради ОПЗЖ Віктор Медведчук і його колега Тарас Козак. Ці літаки, за даними джерел, були перереєстровані в Молдові після того, як у США озвучили намір ввести щодо Медведчука санкції. Козак і Медведчук літали цими літаками в Росію, причому рейси були прямими, що заборонено.

Санкції мають діяти до закінчення терміну окупації Криму або до набрання чинності рішенням Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв’язку з окупацією півострова.

Цього тижня СБУ рекомендувала Раді нацбезпеки і оборони застосувати санкції щодо нових власників літаків, які раніше були пов’язані з компанією JET4U S.R.L. і літали до Росії. Вони спробували змінити власників, обслуговуючі компанії та бортові номери і таким чином обійти санкції.

Хто такий Тарас Козак

Козак Тарас Романович – український проросійський медіамагнат, нардеп VIII і IX скликань. 2 лютого 2021 року указом Президента Зеленського було затверджено рішення РНБО від 4.10.2018 року, що заблокувало діяльність проросійських телеканалів, які належать Козаку (NewsOne, 112, ZIK) терміном на 5 років.

17 лютого 2021 року проти Козака з його дружиною, а також Медведчука і його дружини Оксани Марченко, було введено санкції РНБО за продаж нафтопродуктів терористичним організаціям "Л/ДНР".

11 травня 2021 року стосовно Тараса Козака та Віктора Медведчука було порушено справу про державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів у окупованому Криму. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором.

Дружина Тараса Козака – Наталія Лавренюк. Після введеня санкцій вона повністю змінила прізвище, ім'я та по-батькові. Офіційний сайт Федеральної податкової служби РФ вказує, що паспорт та ідентифікаційний номер, які належали Наталії Лавренюк, тепер належать особі на ім'я Світлана Жучкова. Жучковій "перейшли" й інші персональні дані Лавренюк, яка потрапила під дію українських санкцій разом із чоловіком.

Зараз Козак оголошений в розшук, він перебуває не в Україні. У червні розшукуваний депутат Козак задекларував проживання у Білорусі.