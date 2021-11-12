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В колонії окупованої Макіївки вбили українця Руслана Макарця, - Денісова

Він помер від отриманих ножових поранень.

Руслан Макарець
Руслан Макарець

В Макіївській виправній колонії №32, що розташована на тимчасово окупованій території Донецької області, від ножових поранень помер 37-річний громадянин України Руслан Макарець.

Про це у Telegram повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Отримала шокуючу звістку про смерть нашого співгромадянина, 37-річного Руслана Макарця в Макіївській виправній колонії №32, яка розташована на тимчасово окупованій території Донецької області. Смерть Руслана Макарця настала в результаті завдання йому ножових поранень", - повідомила Денісова.

Вона нагадала, що Руслана Макарця було затримано окупаційною владою 22 березня 2019 року в окупованій Горлівці. Після чого він був незаконно засуджений так званим "Верховним судом ДНР" до 13 років ув’язнення за нібито "шпигунство на користь українських спецслужб".

"Українська влада намагалася звільнити Руслана з полону. Проте, процес звільнення осіб з непідконтрольних уряду України територій не відбувається через блокування реалізації Мінських домовленостей країною-агресором. Востаннє 9 незаконно позбавлених волі громадян України з тимчасово окупованої території Донецької області передали 16 квітня 2020 року", - повідомила Денісова.

За інформацією омбудсмана, наразі підконтрольні РФ незаконні збройні формування в ОРДЛО утримують в тюрмах 301 громадянина України: 224 – в Донецькій та 77 - в Луганській області. 

Денісова закликала Голову місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жіллетт здійснити візит до Макіївської виправної колонії №32, щоб перевірити обставини загибелі українського громадянина та стану додержання прав інших утримуваних осіб.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що у колонії на території так званої "ДНР" вбили трьох засуджених громадян України. Один із трьох убитих громадян - чемпіон України, дзюдоїст із Запоріжжя Євген Сотников, раніше засуджений за вбивство 18-річного хлопця.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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