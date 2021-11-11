Під час переміщення до тюремної лікарні у Тбілісі до політика застосували фізичну силу.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова оприлюднила відеопідтвердження катувань Михайла Саакашвілі під час його поміщення до тюремної лікарні у Тбілісі.

На відео видно, як співробітники Спеціальної пенітенціарної служби Грузії застосовують фізичну силу та завдають тілесних ушкоджень громадянину України, голові Виконавчого комітету Національної ради реформ Михайлові Саакашвілі під час поміщення до виправної установи №18 в місті Глдані.

Денісова наголосила, що відеозапис засвідчує факт катування та жорстокого поводження із Саакашвілі, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

"Неправомірними діями представників Спеціальної пенітенціарної служби Міністерства юстиції Грузії порушено статтю 7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статті 1 Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання", - зазначила українська омбудсман.

Вона закликала Комітет ООН проти катувань та Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню відреагувати на факт застосування тортур до громадянина України Михайла Саакашвілі під час поміщення до виправної установи №18 в місті Глдані.

Денісова звернулася до народного захисника Грузії Ніно Ломджарії із закликом ретельно розслідувати обставини порушення його прав на особисту безпеку та захист від катувань працівниками Спеціальної пенітенціарної служби.

"Від грузинської влади вимагаю невідкладного переведення Міхеіла Саакашвілі до лікарні, яка відповідає стандартам надання медичної допомоги з урахуванням усіх рекомендацій консиліуму лікарів", - резюмувала Людмила Денісова.

Нагадаємо, МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Експрезидента помістили до в’язниці на підставі вироків грузинських судів 2018 року та судових проваджень ще у двох справах, які тривають з 2014 року.

Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

З 6 листопада Саакашвілі відмовився вживати ліки, вітаміни та підтримувальні препарати. Консиліум лікарів за результатами медичного огляду 8 листопада засвідчив критичний стан його здоров’я, після чого політика відвезли в лікарню.

Попри це, 10 листопада у Тбіліському міському сіду розпочався процес над Саакашвілі. Пенітенціарна служба Грузії відмовилася доставляти політика до суду.

У столиці Грузії відбулися протести прихильників експрезидента. Повідомлялося про щонайменше півсотні затриманих.

Український омбудсман Людмила Денісова заявила, що під час переведення до лікарні Саакашвілі завдали тілесних ушкоджень. Денісова також заявила, що увʼязнений політик поміщений до лікарні, яка не відповідає вимогам консиліуму.

Грузинська влада відмовляється помилувати Саакашвілі, сам він вважає звинувачення політично мотивованими.

Саакашвілі голодує 42-й день.