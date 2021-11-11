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Колишньому головному охоронцю Януковича повідомили підозру в дезертирстві

Кобзар утік у Росію в 2014 році.

Колишньому головному охоронцю Януковича повідомили підозру в дезертирстві
Констянтин Кобзар
Фото: СЛЕД.net.ua

Державне бюро розслідувань повідомило нову підозру колишньому головному охоронцю Віктора Януковича Костянтину Кобзарю. Його звинувачують в дезертирстві (ч. 2 ст. 408 КК України).

Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

"У лютому 2014 року підозрюваний, будучи військовослужбовцем вищого офіцерського складу, з метою переховування колишнього президента України на території Російської Федерації, незаконно спільно з останнім перетнув державний кордон України. При цьому колишній заступник керівника Управління державної охорони України [Кобзар], діючи в інтересах експрезидента України, для забезпечення його особистої безпеки вибув на територію Російської Федерації і до теперішнього часу не повернувся", - вважає слідство.

Костянтин Кобзар під час Революції гідності обіймав посаду заступника начальника Управління державної охорони – начальника служби безпеки президента.

З 2015 року він знаходиться в розшуку за статтею 332 Кримінального кодексу про незаконне переправлення осіб через державний кордон.

У 2018 році Кобзар брав участь у суді над Віктором Януковичем, дававши свідчення у режимі відеозв'язку. Тоді повідомлялось, що він перебуває на території окупованого Росією Криму.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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