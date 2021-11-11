Монастирський вилетів на Волинь для відпрацювання дій щодо захисту від можливої спроби прориву українського кордону

На прикордонній ділянці "Грабове" проведуть навчання для бойової координації між усіма підпорядкованими структурами МВС.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відправився у Волинську область для перевірки готовності захисту українського кордону від штучно створеної міграційної кризи з боку Білорусі.

Він разом з головою Держприкордонслужби Сергієм Дейнекою, головою Національної поліції Ігорем Клименком та заступником голови Національної гвардії України Юрієм Лебедем будуть відпрацьовувати дії щодо захисту від можливої спроби прориву українського кордону штучно організованими натовпами мігрантів. Також вони відпрацюють інші можливі загрози. Про це повідомили в пресслужбі МВС.

Зокрема, на ділянці прикордонного підрозділу "Грабове" проведуть навчання для бойової координації між усіма підпорядкованими структурами МВС: Державною прикордонною службою, Національною поліцією, Національною гвардією України, Державною службою з надзвичайних ситуацій та Міграційною службою.

"З метою протидії потенційній кризі з мігрантами, ми залучимо всі п’ять структур МВС без винятку, як єдиний кулак внутрішньої безпеки України", – заявив Денис Монастирський.

Нагадаємо, що Білорусь почала фактичний шантаж Євросоюзу напливом мігрантів після введення секторальних санкцій проти Олександра Лукашенка у звʼязку із примусовою посадкою літака і затримання опозиційного блогера.

З червня 2021 року білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати транзит мігрантів до країн Євросоюзу.

Спочатку під міграційним "ударом" опинилась Литва – Україна навіть відправила їй колючий дріт для укріплення кордонів.

Тепер мігранти скупчилися на кордоні Латвії і Польщі. Ситуація загострилась на початку листопада, коли на польському кордоні в нейтральній смузі застрягли кілька сотень мігрантів. У Польщу їх не пускають, а повернутися в Білорусь їм не дають силовики.

Через загрозу потрапляння в країну нелегальних мігрантів з Білорусі Україна збирається подвоїти кількість прикордонників.