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Янукович подав в Окружний адмінсуд Києва позов до Верховної Ради України

Президент - утікач намагається оскаржити рішення про усунення його з посади.

Янукович подав в Окружний адмінсуд Києва позов до Верховної Ради України
Віктор Янукович
Фото: ЕPA/UPG

Експрезидент Віктор Янукович звернувся в Окружний адміністративний суд Києва з позовом до Верховної Ради.

Про це повідомила представниця парламенту в Конституційному суді Ольга Совгиря.

"В Окружному адміністративному суді Києва зареєстровано позов колишнього президента України В. Януковича до Верховної Ради України (справа 640/34786/21)", – написала Совгиря у фейсбуці.

Вона наголосила, що згідно зі ст. 22 Кодексу адміністративного судочинства, справи про оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради підсудні Верховному суду як суду першої інстанції, а не ОАСК.

"У цьому позові заявлені позовні вимоги "про визнання відсутності компетенції встановлення факту самоусунення", що може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову шляхом маніпуляцій із формулюванням позовних вимог", – зазначила Совгиря.

Нагадаємо, раніше у листопаді прессекретар Януковича Юрій Кірасір повідомив, що той подав позов до Окружного адміністративного суду Києва проти Верховної Ради. Однак, цю інформацію пізніше заперечили.

Як відомо, 22 лютого 29014 року Рада відправила Януковича у відставку і призначила позачергові президентські вибори.

Янукович – єдиний президент України, якого не лише було достроково усунуто з посади, але й позбавлено звання президента. Він є фігурантом кількох кримінальних проваджень, за одним із них Януковича заочно засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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