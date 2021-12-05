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30-річчя ЗСУ святкуватимуть одночасно у шістьох містах, між якими проведуть телеміст

Святкування відбудеться за участю президента України, керівництва Міноборони та ЗСУ.

30-річчя ЗСУ святкуватимуть одночасно у шістьох містах, між якими проведуть телеміст
Фото: cow.org.ua

Урочистості з нагоди 30-річчя Збройних сил України відбудуться у понеділок, 6 грудня одночасно в Харкові, Києві, Краматорську Донецької області, Львові, Одесі та військовому містечку Озерне в Житомирській області.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України.

У межах святкування між цими містами буде проведено телеміст “Харків-Київ-Краматорськ-Львів-Одеса-Озерне”.

Святкування відбудеться за участю президента України Володимира Зеленського, керівництва Міністерства оборони України та Збройних сил України.

Відбудуться демонстраційні покази новітніх зразків озброєння та військової техніки, пройдуть церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам, нагородження військовослужбовців державними нагородами. 

Зеленський у Харкові візьме участь в урочистих заходах, присвячених 30-річчю створення Збройних Сил, що пройдуть на площі Свободи. Разом з Президентом вітання передасть Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

На головній площі Харкова – відбудеться військовий марш і передача техніки бойовим бригадам – 3 танки Т-64БВ, 10 бронетранспортерів БТР-4Е та 10 броньованих автомобілів «Козак-2М1».

Телевізійну естафету в Одесі прийме Міністр оборони України Олексій Резніков. За його участі відбудеться церемонія включення до складу ВМС ЗС України 2 патрульних катерів типу «Айленд», а також передача іншої техніки.

У Краматорську до телемосту долучиться командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк. 34 одиниці ББКМ «Козак-2М1» урочисто передадуть військовим у Краматорську.

На Житомирщині Повітряним Силам ЗС України буде передано вертоліт Мі-8 та по одному літаку Л-39, Су-27 і АН-26.У Львові, Києві і Одесі представники Збройних Сил України отримають у своє розпорядження 15, 13 і 12 одиниць автомобілів HMMWV.

“У програмі урочистостей з нагоди 30-річчя Збройних Сил – концерти, неформальне спілкування, пригощання армійською кашею й чаєм всіх, хто завітає на свято 6 грудня о 18:00”, – йдеться у повідомленні.

У Харкові виступлять – гурт “Друга Ріка”, в Одесі – “Pianoбой”, у Краматорську – “Брутто”, у Львові – “Скай”, а у Києві – гурт “Антитіла”.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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