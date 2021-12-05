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З ранку суботи на Донбасі ворог не стріляв

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію".

З ранку суботи на Донбасі ворог не стріляв
Фото: vchasnoua.com/

Упродовж суботи, 4 грудня, та станом на ранок неділі, 5 грудня у зоні бойових дій на Донбасі порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба ООС.

“Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними німецького видання Bild, Російська Федерація розглядає план захопити дві третини території України разом із столицею Києвом.

Американська газета Washington Post з посиланням на розвідку США написала, що Росія планує вторгнення в Україну у 2022 році за участі 175 тисяч військових. За інформацією урядовця з адміністрації президента Джо Байдена, половина з них перебуває вже біля кордону з Україною.

Водночас рейтингове агентство Fitch у своєму базовому прогнозі не розглядає переростання ескалації на кордоні Росії та України у війну. А інформація про концентрацію російських військ на кордоні з Україною, на думку агентства, "збільшує геополітичні та санкційні ризики".

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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