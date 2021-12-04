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Завтра мокрий сніг падатиме у південно-східній частині України

Вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Завтра мокрий сніг падатиме у південно-східній частині України
Фото: facebook.com/UkrHMC

У неділю, 5 вересня у південно-східній частині України падатиме мокрий сніг, вдень у західних областях – невеликий мокрий сніг з дощем.

Про це Український гідрометеорологічний центр повідомив у соцмережі Facebook.

У цих регіонах буде слизько, на дорогах місцями ожеледиця, попередили синоптики.

На решті території опадів не очікують, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі морозно -2..-7°С, дещо тепліше на узбережжі морів 0..+3°; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 3-8° тепла.

“В Карпатах справжня зима, невеликий сніг, температура весь час нижче нуля: вночі -5..-10° , вдень 0..-5°”, – йдеться у повідомленні.

У Київській області – без опадів, сніг почне падати аж пізно увечері.Температура у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла; по області вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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