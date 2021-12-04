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На Хмельниччині суд установив покарання для чоловіка, який катував дітей розпеченою коцюбою

Мешканця Кам’янець-Подільського району суд визнав винним.

На Хмельниччині суд установив покарання для чоловіка, який катував дітей розпеченою коцюбою
суддя Слободянюк
Фото: скрін відео

У Хмельницькій області до 4 років ув’язнення засудили чоловіка, який "виховував" дітей розпеченою коцюбою. Про це повідомили в обласній поліції.

“38-річного мешканця Кам’янець-Подільського району суд визнав винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу України. Найближчі 4 роки він проведе в ув’язненні”, – йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що у травні про виявлення слідів побоїв та сильних опіків на тілі дітей до поліції повідомила працівниця селищної ради. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та працівники ювенальної превенції поліції.

Прибувши на місце події, правоохоронці з’ясували, що 38-річний чоловік розпеченою коцюбою побив свого 8-річного сина на 6-річну доньку.

Як з’ясувалося, співмешканка, яка не є біологічною матір’ю побитих дітей, поскаржилася, що вони не слухаються. Щоб їх вгамувати, батько взяв коцюбу, розігрів її у печі та відлупцював дітей.

У результаті такого “виховного” процесу діти отримали опіки сідниць, ніг та спини.

Після цього їх одразу ж було вилучено з сім’ї і поміщено під нагляд органів опіки та піклування. Наразі вирішується питання про позбавлення чоловіка батьківських прав.

Слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції завершили досудове розслідування і передали матеріали до суду. Нещодавно Дунаєвецький районний суд визнав підсудного винним у катуванні та визначив йому покарання у вигляді 4 років ув’язнення.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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