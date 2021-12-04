Фото: dsns.gov.ua

Через значне зниження температури на карпатських перевалах рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву.

Про це повідомили у ДСНС.

Зокрема, такі пункти обігріву розгорнули на Яблуницькому перевалі Надвірнянського району, Буковецькому перевалі Косівського району, Кривопільському перевалі Верховинського району та Вишківському перевалі Калуського району.

Усі, хто цього потребує, можуть зігрітись та випити гарячий чай, відпочити та підзарядити мобільні телефони.

Фото: dsns.gov.ua

Пункти обігріву мають у своєму розпоряджені також автомобільну техніку підвищеної прохідності – повноприводні автомобілі «Урал», ГАЗ-66 та ЗіЛ-131, щоб надати допомогу водіям у разі необхідності. Для моніторингу обстановки на випадок ускладнення погодних умов працюють мобільно-оперативні групи ГУ ДСНС України в області.

“Загалом для надання допомоги населенню у пунктах обігріву на карпатських перевалах залучено 4 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу”, – йдеться у повідомленні.

Фото: dsns.gov.ua

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