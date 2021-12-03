Поблизу Вінниці сталася автопригода, в результаті якої перекинулася автоцистерна з аміаком.

Про це повідомила Державна служба з надзвичаних ситуацій.

Фото: ДСНС

О 6 ранку до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на Черкаському шосе на автошляху М30 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка-Луганськ-Ізварине перекинувся автомобіль, який використовувався для транспортування газу.

На місці події рятувальники ДПРЧ-5 обласного центру з’ясували, що дійсно перекинулась автоцистерна, в якій знаходиться скраплений аміак (безводний). Ємність цистерни - близько 19 тонн.

Фото: ДСНС

додаткові О 9:40 було розпочато роботи по перекачуванні аміаку з цистерни. До них залучили сили та засоби – група РХБЗ АРЗ СП, автокран, ОКЦ та ДПРЧ-3 (всього 24 чоловіки особового складу та 6 одиниць спецтехніки).

Фото: ДСНС

Нагадаємо, наприкінці листопада на одному з підприємств поблизу Немирова, що на Вінничині, стався витік аміаку із залізничної цистерни.