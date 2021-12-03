Поблизу Вінниці сталася автопригода, в результаті якої перекинулася автоцистерна з аміаком.
Про це повідомила Державна служба з надзвичаних ситуацій.
О 6 ранку до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на Черкаському шосе на автошляху М30 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка-Луганськ-Ізварине перекинувся автомобіль, який використовувався для транспортування газу.
На місці події рятувальники ДПРЧ-5 обласного центру з’ясували, що дійсно перекинулась автоцистерна, в якій знаходиться скраплений аміак (безводний). Ємність цистерни - близько 19 тонн.
Нагадаємо, наприкінці листопада на одному з підприємств поблизу Немирова, що на Вінничині, стався витік аміаку із залізничної цистерни.