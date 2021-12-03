Адвокати Галантерніка просили Венедіктову скасувати постанову про міжнародний розшук

Він підозрюється в створенні злочинної організації з числа чиновників Одеської міської ради та інших осіб з метою вчинення економічних злочинів з майном комунальної власності.

Засідання суду щодо застосування заочного арешту до одеського бізнесмена Володимира Галантерніка відклали. Галантернік є одним із підозрюваних у справі про злочинну організацію в Одесі, фігурантом в якій є мер міста Геннадій Труханов.

Захист Галантерніка звертався до Генерального прокурора України Ірини Венедіктової, аби вона скасувала постанову детективів Національного антикорупційного бюро щодо оголошення його в міжнародний розшук. Про це інформує кореспондент Lb.ua з зали суду.

Прокурор САП Валентин Мусіяка повідомив, що бізнесмен підозрюється в створенні злочинної організації з числа чиновників Одеської міської ради та інших осіб з метою вчинення економічних злочинів з майном комунальної власності. Йому інкримінується безпосередньо організація вчинення п’яти епізодів щодо одержання прав на земельні ділянки всупереч законодавству безкоштовно. Через це місто втратило понад 558 мільйонів. Основну вигоду нібито отримував Галантернік.

Також його підозрюють в організації викупу у комерційної структури понад 6 тис. кв. метрів нежитлової нерухомості на 141 га для розширення площі міського кладовища "Західне" та відповідно легалізація.

У засіданні щодо застосування заочного арешту до бізнесмена стало відомо, що адвокати вже місяць намагаються скасувати постанову НАБУ про міжнародний розшук Галантерніка. Наполягають, що вона фіктивна. Ірина Венедіктова входить до складу групи прокурорів у цій справі.

Генеральний прокурор проігнорувала прохання адвокатів скасувати документ про міжнародний розшук. Відомо, що 25 листопада слідча суддя задовольнила скаргу на бездіяльність та зобов'язала відреагувати на звернення захисту.

Але рішення Венедіктової досі захист не отримав.

Адвокати з цих підстав просили перенести засідання, бо, на їх думку, ця постанова – єдина підстава судити Галантерніка без його присутності. Утім, прокурор САП переконує, що немає підстав для скасування, а процесуальний закон не передбачає, хто саме може скасовувати цю постанову. Відомо, що Венедіктова є в складі групи прокурорів цієї справи, проте не вона – її керівник, а тому не може давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Відомо, що Галантерніка повідомляли про дату і час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу, проте він це проігнорував.

Його захист наполіг, що бізнесмен хоче брати участь в судовому засіданні, але викликати його треба через процедуру міжнародної правової допомоги, бо відомо його місцезнаходження. Це затягне процес на місяці.

За словами адвокатки Просянюк, Галантернік зараз мешкає у Великобританії.

"Ми надали розрахунки, рахунки, свідчення, що Галантернік у Великобританії, але при цьому слідча суддя Оксана Олійник каже, що його місцезнаходження невідоме”, – інформує захист.

Галантернік вже звертався до слідчих суддів Вищого антикорупційного суду, аби його поінформували через процедуру міжнародної правової допомоги. Відомо, що він надсилав загальний лист-звернення, а не в рамках кримінальної справи. В ухвалі щодо спецрозслідування цьому оцінки не надали.

Слідча суддя Вищого антикорцпційного суду Наталія Мовчан відмовила як у застосуванні цієї процедури, так і у підключенні підозрюваного в режимі відеоконференції. Адвокати безуспішно прохали, щоб через міжнародну правову допомогу Міністерство юстиції України звернулось до Міністерства юстиції Великобританії, аби там визначили компетентний суд, з якого Галантернік постав би перед українською Фемідою.

Захист Галантерніка повідомив, що одночасно сьогодні слідчий суддя ВАКСу Андрій Біцюк розглядає клопотання щодо строку досудового розслідування, а тому адвокати забажали піти в те засідання. Шостого грудня закінчуються строки досудового розслідування у справі щодо створення злочинної організації. Якщо суддя їх не продовжить, то справу або скерують до суду, або закриють.

З цих підстав засідання щодо застосування заочного арешту щодо Галантерніка відклали до сьомого грудня.

Нагадаємо, 2 листопада Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук одеського бізнесмена Володимира Галантерника.

За даними видання"Слово і діло", Галантерника оголосили не тільки в національний розшук, але й у міжнародний, оскільки він проживає у Лондоні. За даними Forbes, в бізнес-імперію Галантерника входять знаменитий "Привоз" у Одесі, ринок "7-й кілометр", ТРЦ City Center і City Center "Котовський", розважальний комплекс Аркадія Сіті, галерея мафів на Старосінній площі і бутик-готель De Paris. Частка Галантерника у всіх об'єктах – близько 50%.

10 листопада бізнесмена дозволили судити заочно.