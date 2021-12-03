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Секретар РНБО закликав у стислі терміни сформувати сили територіальної оборони ЗСУ

Данілов провів нараду щодо виконання закону "Про основи національного спротиву".

Секретар РНБО закликав у стислі терміни сформувати сили територіальної оборони ЗСУ
Фото: facebook.com/rnbou

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов провів міжвідомчу нараду щодо виконання вимог Закону України "Про основи національного спротиву", який, за його словами, є одним з фундаментальних запобіжників в умовах ескалації російської гібридної агресії.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

"Закон вводиться в дію з 1 січня 2022 року, і є ключовим для розбудови цілісної системи територіальної оборони України з огляду на актуальні загрози", - зазначив Данілов.

Наразі, наголосив він, необхідно у максимально стислі терміни завершити процес формування Командування Сил територіальної оборони ЗСУ, регіональних органів військового управління, бригад та батальйонів Сил територіальної оборони з урахуванням рівня загроз у кожному регіоні України.

"Всі рішення необхідно ухвалювати з точки зору національних інтересів", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО звернувся до очільників органів місцевого самоврядування щодо виконання положень закону, зокрема - в частині формування добровольчої компоненти.

"Необхідно формувати ядро територіальної оборони в кожній громаді, люди мають знати чіткий алгоритм дій із захисту своєї землі", - сказав Данілов.

Нагадаємо, дані української розвідки свідчать про те, що вірогідність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш вірогідним часом готовності до ескалації буде кінець січня.

З 1 грудня збройні сили РФ почали новий період оперативної та бойової підготовки, зокрема і на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

У листопаді ГУР повідомляло про нарощення боєготовності російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території ОРДЛО.

2 грудня, за підсумками Міністерського засідання ОБСЄ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що європейські країни готують пакет економічних санкцій, які будуть застосовані до Росії в разі широкомасштабної агресії проти України. Він також зазначив, що Росія намагається покласти на Україну відповідальність за порушення мінських домовленостей і ескалацію ситуації на Донбасі.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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