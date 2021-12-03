Вертеп, ковзанка та "стріт-фуд": у КМДА розповіли, як працюватиме новорічно-різдвяне містечко на Софійській площі

У Києві на 19 грудня традиційно засвітять головну ялинку країни. Крім того, на Софійській площі та Володимирському проїзді до 16 січня працюватиме новорічно-різдвяне ярмаркове містечко. Також святкові локації облаштують у Центральному парку культури і відпочинку Києва (Маріїнський парк, естрада Міського саду).

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Про культурно-мистецький проєкт "Новий рік – 2022" ідеться у розпорядженні КМДА № 2474. За інформацією Департаменту культури, цьогорічна тема головної святкової локації на Софійській площі присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос.

Основу новорічнї ялинки оздоблять у вигляді вертепу. Навколо можна буде побачити фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, янголів та колядників. Планується, що цей вертеп буде найбільшим у Європі. Новорічне дерево прикрашатимуть 10 тисяч прикрас – іграшки червоного та золотого кольорів.

"Кияни і гості міста зможуть знайти на свій смак святкові розваги та частування для усієї родини, для маленьких і дорослих. Зокрема, у програмі святкування було враховано потреби різних верств населення, забезпечено вільний доступ до свята інклюзивних груп, а також суворе виконання протиепідемічних заходів. Наше завдання – забезпечити яскраві видовища та насичену святкову програму, зважаючи на безпеку та екологічність проведення святкувань", – зазначила директорка Департаменту культури КМДА Яна Барінова.

Як повідомили організатори, ялинку висотою 31 м прикрасять 10-кілометровою гірляндою теплого світла у вигляді купола. Довкола ялинки розташують розважальні локації: фотозони, дитячі забавки, майстерню, музей новорічних прикрас, сцену, де триватимуть виступи та конкурси тощо.

До ярмаркового містечка вестимуть чотири арки, з чотирма люстрами у центрі кожної. Навколо пам’ятника Богдану Хмельницькому облаштують ковзанку – як тунель для любителів спортивних розваг.

Також на площі розмістять теплу арт-зону для відпочинку. Там же відвідувачів зустрічатимуть яскраві комети, що символізуватимуть різдвяні зірки. Святкову атмосферу також створюватиме різдвяна музика.

На Володимирському проїзді працюватимуть ярмарок та зона фудкорту, традиційна концепція. Зазначається, що їжу готуватимуть у стилі "стріт-фуд" – це будуть в переважно бутерброди та снеки, які зручно взяти і відійти, зберігаючи соціальну дистанцію.

У КМДА також повідомили, що Деснянська районна адміністрація організує квест "із елементами доповненої реальності".

"З 19 грудня до 19 січня 2022 року всі охочі зможуть взяти участь у квесті «Новорічні пригоди Деснянки» з елементами доповненої реальності, який підготувала команда Деснянського району. Співорганізаторами заходу виступили екстрим-парк X-park та інноваційна платформа гейміфікації FreeGen Games, повідомляє Деснянська РДА. Квест буде доступним як для самостійного проходження, так і для виконання в групах. «Новорічні пригоди Деснянки» триватимуть у доповненій реальності та контрольних точках на території Деснянського району", – йдеться в повідомленні.

Правила та завантаження додатку гри – за посиланням.

Нагадаємо, в грудні в Києві відкриють 14 новорічних локацій, а святкові ялинки будуть у кожному районі.

Минулого року тематикою новорічних свіят спочатку був "Казковий ліс", а на дерево планували встановити капелюх. Однак, пізніше від цієї ідеї відмовилися через критику за "відьомські мотиви".