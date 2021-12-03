Росія упродовж року застосовує тактику "хвиль", – міністр оборони України

Вона стягує свої війська і техніку, потім відводить солдатів і лишає тільки озброєння.

Росія упродовж року застосовує довкола України тактику своєрідних хвиль. Вона концентрує війська неподалік наших кордонів, потім особовий слад відводиться до постійних місць дислокації, а техніка залишається.

Це дозволяє противнику скоротити час згортання, повідомив міністр оборони Олексій Резніков у парламенті.

У квітні і вересні Росія стягнула до кордонів України понад 50 батальонно-тактичних груп. Зараз навколо України і в Криму в готовності перебуває 41 така група, з них 33 – постійні, 8 – додатково перекинули до Криму.

"Сумарна кількість військ на території Росії і на окупованих територіях – 94 300 людей", – повідомив Резніков.

Він додав, що РФ активізувала свої військові навчання, проводить перевірку звʼязку і заходи максування. За минулий тиждень у Брянській і Смоленській областях Росія посилила свої танкові війська.

Окрім цього, країна використовує і флот. У разі входження двох військових кораблів Балтійського флоту в Середземне і Чорне море їхня загальна кількість збільшиться до 9. Разом з катерами це дозволить противнику одночасно перекидати до 3000 військових.

"За цими маневрами спостерігаємо не тільки ми, тому жодних сюрпризів не буде", – запевнив очільник Міноборони.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив про те, що Росія накопичила близько 92 000 військових поблизу кордонів України та може готувати наступ на січень-лютий. Кремль традиційно говорить, що переміщення його військ у межах його кордонів не повинно хвилювати інші країни, а також звинувачує Україну і США у провокуванні.

22 листопада секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади повідомив, що держави-партнери України запевнили про допомогу в разі нового наступу Росії.

Тим часом країни-партнери України попереджають Росію про відповідальність у разі нового наступу. Штати розглядають як засіб відповіді нові санкції проти Росії, включно з її президентом Володимиром Путіним та газогоном "Північний потік-2", на введення в експлуатацію якого розраховує Кремль.

29 листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Росія розмістила чисельну воєнну силу в регіонах біля державного кордону України. Це включає танки, артилерію, повітряні та військово-морські сили. Там перебуває більше 40 батальйонних тактичних груп, що складаються зі 115 000 військових включно з територію Криму і Донбасу