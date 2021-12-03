Окупаційні війська на Донбасі 6 разів порушили "тишу", двічі – із забороненого "Мінськом" озброєння

Упродовж минулої доби, 2 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню в зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі. Двічі окупанти застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7:00 3 грудня порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців не зафіксовано, інформує пресцентр ООС.

Як сказано в ранковому зведенні, ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів у напрямку Новолуганського.

У бік Широкиного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Красногорівки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі Катеринівки Луганської області ворог стріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А поблизу Світлодарська окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Нагадаємо, унаслідок обстрілу позицій біля Новотроїцького 1 грудня загинув 22-річний боєць 93-ї ОМБр Валерій Геровкін з Краматорська. Його застрелив ворожий снайпер. Це була перша ротація бійця в район операції Об’єднаних сил. Валерій Геровкін – перша бойова втрата ЗСУ в грудні 2021 року.