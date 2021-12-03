Чорна п’ятниця чи валютні гойдалки: чому падає курс гривні
Чорна п’ятниця чи валютні гойдалки: чому падає курс гривні
Суд оголосив вирок у справі про вбивство Дениса Вороненкова
Суд оголосив вирок у справі про вбивство Дениса Вороненкова
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
Росія розглядає заяву Зеленського про Крим як пряму загрозу
Росія розглядає заяву Зеленського про Крим як пряму загрозу
Послання Зеленського: все «вперше» та «родзинки» від президента
Послання Зеленського: все «вперше» та «родзинки» від президента
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про множинне громадянство і відповідальність за його приховування
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про множинне громадянство і відповідальність за його приховування
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Витратити "1000 гривень за вакцинацію" можна буде протягом чотирьох місяців
Витратити "1000 гривень за вакцинацію" можна буде протягом чотирьох місяців
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупаційні війська на Донбасі 6 разів порушили "тишу", двічі – із забороненого "Мінськом" озброєння

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Окупаційні війська на Донбасі 6 разів порушили "тишу", двічі – із забороненого "Мінськом" озброєння
Фото: facebook.com/MinistryofDefence

Упродовж минулої доби, 2 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню в зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі. Двічі окупанти застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7:00 3 грудня порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців не зафіксовано, інформує пресцентр ООС.

Як сказано в ранковому зведенні, ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів у напрямку Новолуганського.

У бік Широкиного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Красногорівки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі Катеринівки Луганської області ворог стріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А поблизу Світлодарська окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Нагадаємо, унаслідок обстрілу позицій біля Новотроїцького 1 грудня загинув 22-річний боєць 93-ї ОМБр Валерій Геровкін з Краматорська. Його застрелив ворожий снайпер. Це була перша ротація бійця в район операції Об’єднаних сил. Валерій Геровкін – перша бойова втрата ЗСУ в грудні 2021 року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також