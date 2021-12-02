У Києві обмежували рух на синій лінії метро (оновлено)

На станції "Палац Україна" пасажир потрапив під потяг.

На синій лінії столичного метро поїзди рухаються від станції "Героїв Дніпра" до "Олімпійської", від "Васильківської" до "Теремків".

Причиною обмеження руху став нещасний випадок: на станції "Палац Україна" пасажир потрапив під потяг. інформує пресслужба КМДА.

На місце події викликали медиків та правоохоронців.

Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.

Оновлення. О 18:39 Київський метрополітен повідомив про відновлення руху на синій лінії.

"Метрополітен відновив роботу у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії на станції «Палац «Україна»", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, удень 24 листопада в Києві станцію метро "Славутич" зачиняли через виявлення підозрілого предмета.