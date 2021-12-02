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У Києві обмежували рух на синій лінії метро (оновлено)

На станції "Палац Україна" пасажир потрапив під потяг.

У Києві обмежували рух на синій лінії метро (оновлено)
Фото: КМДА

На синій лінії столичного метро поїзди рухаються від станції "Героїв Дніпра" до "Олімпійської", від "Васильківської" до "Теремків".

Причиною обмеження руху став нещасний випадок: на станції "Палац Україна" пасажир потрапив під потяг. інформує пресслужба КМДА.

На місце події викликали медиків та правоохоронців.

Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.

Оновлення. О 18:39 Київський метрополітен повідомив про відновлення руху на синій лінії.

"Метрополітен відновив роботу у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії на станції «Палац «Україна»", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, удень 24 листопада в Києві станцію метро "Славутич" зачиняли через виявлення підозрілого предмета. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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