В СБУ прокоментували заяву ФСБ про затримання українських "шпигунів"

У Службі безпеки України прокоментували заяву російської ФСБ про затримання трьох українців, двоє з яких нібито збирали інформацію про стратегічні об'єкти, а третій - готував теракт.

Про це LB.ua розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Подібні заяви ФСБ РФ варто розглядати виключно через призму гібридної війни, в якій інформаційна пропаганда та розповсюдження фейків мають визначну роль", - зазначив він.

У СБУ наголосили, що одне з головних завдань – протидія розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб саме на території України. І лише за 9 місяців цього року було викрито близько 50 таких агентів, двох із них – "на гарячому", під час спроби вчинення диверсійно-терористичних актів.

Зокрема, у листопаді СБУ здійснила безпрецедентне викриття кадрових співробітників ФСБ, які здійснили понад 5 тис. кібератак на державні органи нашої країни.

"Було поіменно встановлено офіцерів ФСБ РФ і перехоплено їхні розмови. Очевидно, що це велика репутаційна втрата для ФСБ, яка вкотре прагне дискредитувати українську спецслужбу фейками", - пояснили в пресуцентрі спецслужби.

Нагадаємо, раніше Росія звинуватила спецслужби України в "наркотизації російської молоді". У жовтні 2017 року повідомлялося, що понад 1 тис. громадян України засуджено в Росії "за поширення наркотичних і психотропних речовин". В середньому російські суди засуджують за такою статтею до 10 років позбавлення волі, та виправдувальних вироків практично не виносять.

Український Мін'юст тоді закликав громадян України не їздити в Росію "на заробітки", оскільки це може бути пасткою.