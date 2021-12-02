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Осінь у Києві за температурою була близькою до норми, але видалась дуже сухою

За три місяці випало лише 54 мм опадів.

Осінь у Києві за температурою була близькою до норми, але видалась дуже сухою
Фото: Макс Требухов

Середня температура повітря восени 2021 року становила +8,9°С. Це на 0,2°С вище за кліматичну норму останніх тридцяти років.

Про це свідчать результати спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Найвищу температуру зафіксували 13 жовтня, коли повітря прогрілось до +27,0°С. Найхолодніше було 17 жовтня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -7,1°С.

Протягом трьох місяців зафіксували тільки один температурний рекорд.

Водночас осінь, що минула, увійшла до четвірки найсухіших за весь час спостережень. За три місяці у Києві випало лише 54 мм опадів, або 36% кліматичної норми.

Нагадаємо, що осінь у 2020 році стала найтеплішою за весь час спостережень. Тоді середня температура становила +11,6°С.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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