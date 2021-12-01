Фото: Національна поліція

Вранці у середу, 1 грудня, внаслідок обстрілу зі сторони збройних формувань тимчасово окупованих районів Донецької області було поранено жителя прифронтової Мар'їнки.

Про це повідомляється на сайті обласного управління Національної поліції та в повідомленні пресцентру ООС.

Близько 11:40 бойовики запустили в сторону Мар'їнки дві протипіхотні міни ПОМ-2. Одна з них вибухнула та поранила 41-річного цивільного чоловіка, який знаходився за кермом автомобіля УАЗ-469. Він дістав осколкове поранення гомілки.

Фото: Пресцентр ООС

Про це повідомили спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні, а Національна поліція відкрила за фактом обстрілу кримінальну справу (ст.438 Кримінального кодексу, порушення законів і звичаїв війни).

Нагадаємо, що 29 листопада внаслідок обстрілу було поранено жителя Станиці Луганської.