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На Южно-Українській АЕС трапилася пожежа

Порушення не призвели до відключення споживачів від постачання. 

На Южно-Українській АЕС трапилася пожежа
Южно-Українаська АЕС

На Южно-Українській АЕС (Миколаївська область) 30 листопада трапилася пожежа. Унаслідок електричного пошкодження трансформатору струму і його загоряння автоматично вимкнулися друга система шин і пуско-резервний трансформатор.

Масштаби пошкоджень незначні, повідомили на сайті АЕС

"Порушення не призвело до відімкнення споживачів від постачання. За попередньою оцінкою, подія віднесена до відмови І категорії", – йдеться у повідомленні.

Радіаційній фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС перебував на рівні природних фонових значень, які були заміряні до пуску атомної станції. Викиди та скиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищили встановлених допустимих значень.         

Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, 28 листопада на Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області стався вибух. Постраждали принаймні п’ять осіб, їх госпіталізовано. Сьомий енергоблок було зупинено й виведено з експлуатації, замість нього введено в роботу четвертий енергоблок.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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