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У Києві через заплановані акції посилили охорону і частково обмежили рух довкола урядового кварталу

На 9 годину заплановано перший мітинг. 

Фото: Анна Стешенко
Уранці 1 грудня в центрі Києва через заплановані масові акції і візит президента до Верховної Ради обмежили рух довкола урядового кварталу. За словами кореспондентів LB.ua, станом на 8 ранку рух безпосередньо під парламентом було не перекрито, однак обмеження були на вул. Садовій і перевулку біля готелю "Київ".

Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Під будинком парламенту і в самому урядовому кварталі багато правоохоронців. Уже на 9 годину тут запланований мітинг руху SaveФОП.

О 10, паралельно із виступом президента, на Майдані Незалежності почнуться акції ГО і партій "Національний корпус", "Рух опору капітуляції", "Демократична сокира" і "Справа громад". 

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у Facebook закликав учасників масових акцій дотримуватися правопорядку і керуватися почуттям громадянської відповідальності. 

"Я – учасник обох Майданів, і для мене право на волевиявлення, свободу мирного зібрання та дотримання прав і свобод громадян мають високу цінність. У Нацполіції та Нацгвардії також є люди, які пройшли Майдани, а ще більше тих, хто брав участь у бойових діях у зоні проведення Антитерористичної операції або Операції об’єднаних сил", – зазначив він. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський виступатиме сьогодні в парламенті з традиційним посланням до народних депутатів о 10 годині. Анонсується, що він говоритиме про внутрішнє та зовнішнє становище України. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Олександр РудомановОлександр Рудоманов, кореспондент LB.ua
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