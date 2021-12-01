Фото: Анна Стешенко

Уранці 1 грудня в центрі Києва через заплановані масові акції і візит президента до Верховної Ради обмежили рух довкола урядового кварталу. За словами кореспондентів LB.ua, станом на 8 ранку рух безпосередньо під парламентом було не перекрито, однак обмеження були на вул. Садовій і перевулку біля готелю "Київ".

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Під будинком парламенту і в самому урядовому кварталі багато правоохоронців. Уже на 9 годину тут запланований мітинг руху SaveФОП.

О 10, паралельно із виступом президента, на Майдані Незалежності почнуться акції ГО і партій "Національний корпус", "Рух опору капітуляції", "Демократична сокира" і "Справа громад".

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у Facebook закликав учасників масових акцій дотримуватися правопорядку і керуватися почуттям громадянської відповідальності.

"Я – учасник обох Майданів, і для мене право на волевиявлення, свободу мирного зібрання та дотримання прав і свобод громадян мають високу цінність. У Нацполіції та Нацгвардії також є люди, які пройшли Майдани, а ще більше тих, хто брав участь у бойових діях у зоні проведення Антитерористичної операції або Операції об’єднаних сил", – зазначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський виступатиме сьогодні в парламенті з традиційним посланням до народних депутатів о 10 годині. Анонсується, що він говоритиме про внутрішнє та зовнішнє становище України.