Центр Києва завтра перекриють "через масові заходи"

Через масові заходи, анонсовані на завтра, 1 грудня, можливе обмеження руху на центральних вулицях Києва.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.

Поліція просить водіїв звернути увагу на ситуацію та відповідно змінювати заплановані маршрути.

Обмеження руху транспорту можливе на таких вулицях:

Хрещатик;

Михайлівській;

Шовковичній;

Лютеранській;

Круглоуніверситетській;

Архітектора Городецького;

Заньковецької;

Садовій;

Інститутській;

Липській.

Водночас "Київпастранс" попереджає, що завтра з 06:00 і до "закінчення заходів" можливі зміни в роботі тролейбусів маршрутів №№6, 16, 18 і автобусів маршрутів №№24, 55, 62, 114.

Зокрема, будуть обмежені маршрути:

тролейбус №6 від Мінського масиву до станції метро "Лук'янівська";

тролейбусів №№ 16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

автобусів №24 на ділянках від Національного музею історії України у Другій світовій війні до станції метро "Арсенальна" та від залізничного вокзалу "центральний" до станції метро "Площа Льва Толстого";

автобусів №62 від Ботанічного саду до станції метро "Арсенальна".

Фото: kpt.kyiv.ua

На середу, 1 грудня, в урядовому кварталі заплановано мітинг "Рух СейфФОП" (з 9:00). О 10:00 на Майдані Незалежності має стартувати акція націоналістичних організацій.

О 19:00 на Майдані Незалежності запланована акція "ЗахисТИ Україну - зупини переворот". Її проводять у зв'язку із заявою президента Володимира Зеленського про ймовірний державний переворот.