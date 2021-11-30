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Затриманий у Києві бойовик "Оплоту" отримав шість років тюрми

Донеччанина затримали кілька тижнів тому в одному з хостелів Києва.

Затриманий у Києві бойовик "Оплоту" отримав шість років тюрми
Фото: ssu.gov.ua

Шевченківський районний суд Києва визнав мешканця Донецька, затриманого у Києві в жовтні 2021 року, винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та засудив його до 6 років позбавлення волі.

Про це повідомила в вівторок пресслужба СБУ.

Колишній бойовик "ДНР" входив до підрозділу "Оплот" та служив під командуванням Олександра Азарова (Азара) в районі Ясинуватої. Перебуваючи у складі "Оплоту", а потім розвідгрупи бойовиків, брав активну участь у збройному супротиві підрозділам сил антитерористичної операції.

Слідство встановило, що засуджений брав активну участь в артилерійських обстрілах позицій Збройних сил України у районі Донецька, Ясинуватого, Докучаєвська, смт Пантелеймонівка, а також чергував на військових об’єктах, конвоював затриманих та військовополонених.

Бойовика затримали в одному з київських хостелів, коли він приїхав з окупованої території Криму. У Києві він знаходився тимчасово, планував виїхати до Росії.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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