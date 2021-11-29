Український військовий отримав поранення на Донбасі

Від початку доби зафіксовано шість обстрілів.

Український військовий отримав поранення внаслідок бойових дій на Донбасі в понеділок, 29 листопада. Про це повідомляється в вечірньому зведенні пресцентру Операції об'єднаних сил.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний", - йдеться в повідомленні.

Обставини поранення не вказано.

Від початку дня на Донбасі сталося шість обстрілів, два яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Стріляли в районі Світлодарська, Старогнатівки, Новоолександрівки, Станиці Луганської, Новолуганського.

Крім того, під обстріл з мінометів калібру 120 мм попали околиці села Старий Айдар, що біля Щастя. Керівництво місцевої громади повідомило, що можливі подальші обстріли населених пунктів біля Щастя і попросило місцевих мешканців не виходити на вулицю без серйозної необхідності.

Нагадаємо, що у неділю втрат і постраждалих серед українських військових не було.