У неділю окупанти обстріляли позиції ЗСУ із забороненого "Мінськом" озброєння

Упродовж неділі, 28 листопада, у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Російські найманці здійснили обстріл у напрямку Південного, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Як повідомляє пресцентр ООС у ранковому зведенні, станом на 7:00 29 листопада у районі Світлодарська противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, у суботу, 27 листопада, окупанти п’ять разів порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Окупанти застосували міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Бойових втрат у лавах ОС не було.