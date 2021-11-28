Зять голови селищної ради на Київщині зі спільником хотіли 600 тис. доларів за сприяння у виділенні земель

Їм повідомили про підозру у шахрайстві.

Про підозру у шахрайстві повідомили двом особам, які хотіли 600 тисяч доларів за нібито сприяння у виділенні 1,2 га земель на території Київщини.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Їм повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах – ч. 4 ст. 190 КК України.

Фото: gp.gov.ua

“За даними слідства, зять голови однієї з селищних рад Київської області разом із спільником обіцяли підприємцю, що зможуть позитивно вирішити питання про виділення земельних ділянок. Йшлося про передачу 1,2 га земель на території Київщини, які знаходяться у власності Державного агентства лісових ресурсів України. За цю послугу підприємець мав передати їм 600 тис доларів США”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали обох під час отримання 300 тис. доларів.

Фото: gp.gov.ua

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави 13,9 млн грн та 3 млн грн.

Досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідувань за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо, у жовтні Національна поліція разом із СБУ затримала за підозрою в шахрайстві двох чоловіків, які намагалися продати 0,8 га землі в Голосіївському районі Києва за підробленими документами.