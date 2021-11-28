У Чернівцях вогнеборці ліквідували пожежу у котельні Обласної клінічної лікарні.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

“27 листопада о 14 год. 10 хв. на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в підсобному приміщенні котельні ОКНП “Обласна клінічна лікарня””, – йдеться у повідомленні.

Фото: cv.dsns.gov.ua

Площа пожежі склала 100 квадратних метрів.

Фото: cv.dsns.gov.ua

О 14:35 пожежу було локалізовано, а в 14:46 ліквідовано. До ліквідації пожежі від ГУ ДСНС України у Чернівецькій області залучалось 3 одиниці техніки та 17 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Фото: cv.dsns.gov.ua

Фото: cv.dsns.gov.ua

Нагадаємо, у жотвні у Білій Церкві через коротке замикання електрообігрівача сталася пожежа в лікарні, у результаті якої загинула 74-річна пацієнтка.