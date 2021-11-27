Померла заступниця Міністра освіти Любомира Мандзій

27 листопада після тяжкої хвороби померла заступниця Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Любомира Мандзій була призначена на посаду заступника Міністра освіти і науки України 1 вересня 2019 року, а в період з 25 березня по 25 червня 2020 року виконувала обов’язки Міністра. Впродовж 2016-2019 років була керівницею департаменту освіти Львівської ОДА та у 2001-2016 рр. працювала на кафедрі політології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

За значний внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм 2020 року Любомира Степанівна отримала державну нагороду України «Орден княгині Ольги III ступеня».

“Любомира Мандзій пішла з життя у віці 48 років, назавжди залишивши слід у історії науки та освіти, як приклад людяності та чесності. ЇЇ високі моральні якості науковиці та політичної діячки сформували авторитет та пошану серед освітянської спільноти. Незважаючи на хворобу, вона трималася до останнього, завжди вболівала за освіту та намагалася зробити все від неї залежне для реформи НУШ”, – йдеться у повідомленні.

Як пише Zaxid.net, Любомира Мандзій хворіла на онкозахворювання.

Похорон відбудеться 30 листопада у Львові.