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Помер диригент Національної опери, народний артист України Аллін Власенко

Йому було 83 роки.

Помер диригент Національної опери, народний артист України Аллін Власенко
Фото: Ksenia Orlova

Диригент Національної опери України, народний артист України Аллін Власенко помер у віці 83 років.

"Пішов у засвіти один з найкращих диригентів сучасності - Аллін Григорович Власенко. Три роки тому Маестро відзначив 60-річний творчий ювілей. Вічна пам’ять!" - повідомляється в фейсбуці опери.

Власенко - випускник Харківської консерваторії та Київської консерваторії ім. П. І. Чайковського. Спочатку працював у Державному симфонічному оркестрі України, а з 1971 року з невеликою перервою був диригентом Національної опери України.

На його рахунку - понад півсотні оперних і балетних вистав, чимало з яких він очолив як постановник. Серед останніх - "Майстер і Маргарита" на збірну музику і "Вечори на хуторі біля Диканьки" Євгена Станковича.

З 1965 р. поєднує виконавство з педагогічною роботою у Національній музичній академії України ім. П. І..Чайковського, професор. Під його керівництвом на кафедрах оперно-симфонічного диригування і народних інструментів зросло декілька поколінь обдарованих музикантів. Серед його учнів – українські митці Вікторія Жадько, Наталя Пономарчук, Володимир Сіренко, Ігор Андрієвський та інші.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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