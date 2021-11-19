Байден тимчасово передасть президентські повноваження Гарріс
Байден тимчасово передасть президентські повноваження Гарріс
В центрі Парижа відбувся концерт "Піккардійської терції", організований посольством України у Франції
В центрі Парижа відбувся концерт "Піккардійської терції", організований посольством України у Франції
СБУ вивела з Росії і затримала одного з колишніх ватажків "ОБрОП Одеса"
СБУ вивела з Росії і затримала одного з колишніх ватажків "ОБрОП Одеса"
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
Нардепи на засіданні не змогли проголосувати за застосування спецпроцедури до законопроєкту про столицю
Нардепи на засіданні не змогли проголосувати за застосування спецпроцедури до законопроєкту про столицю
Нардеп Камельчук влаштував сварку з охороною Ради через ПЛР-тест
Нардеп Камельчук влаштував сварку з охороною Ради через ПЛР-тест
Українка і американець "замовили" міністра агрополітики Романа Лещенка
Українка і американець "замовили" міністра агрополітики Романа Лещенка
У Дніпропетровській області вперше за пів століття ремонтують трасу Н-23
У Дніпропетровській області вперше за пів століття ремонтують трасу Н-23
Думки про війну, або де ми ховаємо наші ікла
Думки про війну, або де ми ховаємо наші ікла
ГоловнаКультура

Московський суд арештував незмінну керівницю окупаційного міністерства культури Криму

Новосельській інкримінують хабар у 25 млн рублів.

Московський суд арештував незмінну керівницю окупаційного міністерства культури Криму
Фото: Басманний суд Москви

Басманний суд Москви у п'ятницю, 19 листопада, арештував Аріну Новосельську, яка очолювала окупаційне міністерство культури Криму з 2014 року.

Про це повідомляє агентство ТАСС.

Новосельській інкримінують хабар у розмірі 25 мільйонів рублів (більше 300 тис. доларів) у 2018 році від власника російського ТОВ "Меандр". За таку винагороду він розраховував на заступництво під час будівництва Кримського центру дитячого театрального мистецтва на місці колишнього Театру ляльок у Сімферополі.

Після затримання підозрювану етапували до Москви.

Нагадаємо, що Новосельська до окупації Криму очолювала сімферопольський театр ляльок, а перед тим кілька років була заступницею міністра культури Криму та помічницею депутатки Верховної Ради від Партії регіонів Олени Нетецької.

У 2018 році LB.ua писав, що у Новосельської були романтичні стосунки з Олегом Бєлавєнцевим, тодішнім представником Володимира Путіна в Криму. Завдяки цьому зв'язку "міністриня культури" Новосельська мала прямий вихід на чиновників у Москві та могла вирішувати свої питання в обхід керівника окупаційної адміністрації Аксьонова.

Бєлавєнцев заочно засуджений в Україні до 13 років позбавлення волі.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також