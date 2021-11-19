Московський суд арештував незмінну керівницю окупаційного міністерства культури Криму

Басманний суд Москви у п'ятницю, 19 листопада, арештував Аріну Новосельську, яка очолювала окупаційне міністерство культури Криму з 2014 року.

Про це повідомляє агентство ТАСС.

Новосельській інкримінують хабар у розмірі 25 мільйонів рублів (більше 300 тис. доларів) у 2018 році від власника російського ТОВ "Меандр". За таку винагороду він розраховував на заступництво під час будівництва Кримського центру дитячого театрального мистецтва на місці колишнього Театру ляльок у Сімферополі.

Після затримання підозрювану етапували до Москви.

Нагадаємо, що Новосельська до окупації Криму очолювала сімферопольський театр ляльок, а перед тим кілька років була заступницею міністра культури Криму та помічницею депутатки Верховної Ради від Партії регіонів Олени Нетецької.

У 2018 році LB.ua писав, що у Новосельської були романтичні стосунки з Олегом Бєлавєнцевим, тодішнім представником Володимира Путіна в Криму. Завдяки цьому зв'язку "міністриня культури" Новосельська мала прямий вихід на чиновників у Москві та могла вирішувати свої питання в обхід керівника окупаційної адміністрації Аксьонова.

Бєлавєнцев заочно засуджений в Україні до 13 років позбавлення волі.