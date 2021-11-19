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Суд продовжив запобіжні заходи Антоненку, Кузьменко і Дугарь до 19 січня

Наступне засідання у справі заплановано на 6 грудня.

Суд продовжив запобіжні заходи Антоненку, Кузьменко і Дугарь до 19 січня
Фото: Сергей Нужненко

Шевченківський районний суд міста Києва у п'ятницю продовжив на два місяці, до 19 січня, запобіжні заходи Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, яких обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомило агентство "Укрінформ".

Антоненко і Кузьменко знаходяться під нічним домашнім арештом (з 23:00 до 6:00), а на Дугарь покладено особисті зобов'язання.

Наступне засідання у справі заплановано на 6 грудня на 11:00.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок підриву автомобіля керівника "Української правди" Олени Притули, в якому він їхав. Підозри в справі були оголошені в грудні 2019 трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру та дитячому медику Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку. Затримання спричинили масові тривалі протести. 

Спочатку Антоненко проходив у справі як організатор, захоплений "ультранаціоналістичними ідеями". За версією поліції, вбивство білоруса Шеремета мало привернути увагу суспільства до націонал-радикальних ідей. Потім "ультранаціоналістичні ідеї" з підозри зникли, а Антоненко став не організатором, а виконавцем. І він, і Дугарь з Кузьменко, за версією слідства, були залучені "невстановленими особами". 

Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня 2020 року.

Антоненко понад рік перебував під вартою, зараз він під нічним домашнім арештом. Кузьменко – також під нічним домашнім арештом, на Дугарь покладено особисті зобовʼязання. Жоден з обвинувачених своєї провини в причетності до вбивства Шеремета не визнає. Суд присяжних наразі перебуває на стадії дослідження письмових доказів у справі.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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