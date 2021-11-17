Ні вашим, ні нашим. Апеляційна палата ВАКСу залишила без змін запобіжний захід Труханову

Судді відмовили у задоволенні апеляційних скарг прокурора САП, який наполягав на арешті з альтернативою застави у розмірі 120 мільйонів гривень, та захисту, які прохали не обирати жодний запобіжний захід.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду сьогодні, 17 жовтня, залишила без змін запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову за підозрою у справі щодо діяльності злочинної організації. Він має сплатити 30 мільйонів гривень застави, щоб бути на волі.

Фото: Катерина Петренко

За версією слідства, Геннадій Труханов діяв у складі злочинної організації, яка, зловживаючи своїм становищем, передавала права на забудову земельних ділянок. САП вважає, що група представників органів місцевого самоврядування розподіляла між собою кошти, які мали надійти до міського бюджету Одеси. Керівник групи – місцевий бізнесмен Володимир Галантернік. За даними НАБУ, протягом 2016-2019 років особи заволоділи шістьома земельними ділянками в Одесі за адресами: Гагарінське плато, 4 (житловий комплекс Sea View); Варненська, 27 з літерами А, В і Г (ЖК «Скай Сіті»); Жаботинського, 54А (ЖК «Альтаїр-3») та Академічна, 30 (апарт-комплекс «Морська резиденція»). Усі вказані будинки збудувала компанія «Будова», яку пов'язують з Галантерніком. У справі – шістнадцять підозрюваних.

«З вилучених флешок «правої руки» Галантерніка Альони Попової щодо «чорної бухгалтерії» міськради було зрозуміло, що щось в Одесі не те відбувається, і землю незаконно роздають зацікавленим особам. Інкриміновані підозрюваним епізоди до цього фігурували у листуванні осіб, наближених до Галантерніка, як подальші проєкти забудови. Може, без доказів можна було сказати, що хтось щось не встежив, а міський голова покладався на добросовісність підлеглих. Проте дивним чином всі ці проєкти узгоджуються з подальшими рішеннями Труханова щодо реалізації земельних ділянок та її забудови», – наголосив прокурор САП Валентин Мусіяка.

Фото: Катерина Петренко Прокурор САП Валентин Мусіяка

Адвокат Олександр Микитенко назвав підозру Труханову необґрунтованою й недоведеною. За його словами, мер не може нести одноосібної відповідальності за колегіальне рішення місцевих депутатів, він виконував виключно організаційні повноваження та не порушував регламент.

Проте прокурор повідомив, що Труханов включав до порядку денного проєкти рішень, які було підготовлено не відповідно до регламенту. За його словами, міський голова Одеси ігнорував те, що не було належного обґрунтування щодо викупу орендарем як єдиного способу приватизації.

У 2015 році до діяльності злочинної організації Труханов погодив доповідну записку, щоб реалізувати земельну ділянку за адресою Гагарінське плато на відкритих торгах. Проте, за версію САП, після виборів на початку 2016 року яскраво прослідковується схема заволодіння земельної ділянки і подальшої її забудови через оренду і подальшу приватизацію у незаконний спосіб.

«Обґрунтування надалі не було в жодній доповідній записці, але це не завадило Труханову включити до порядку денного проєкти рішень, аби потім юридична особа, афілійована з Галантерніком, могла успішно претендувати на земельну ділянку щодо подальшої забудови», – наголосив Мусіяка.

Фото: Катерина Петренко

Обвинувач також проінформував, що Одеська міська рада наразі не вживає жодних дій, аби зарадити незаконній забудові. Так, акт перевірки встановив, що земля за адресою Гагарінське плато використовується не за цільовим призначенням, але міськрада досі не розірвала договори, хоч могла б.

Натомість, одеський мер вчергове наголошував: його політично переслідують, бо Саакашвілі ще у 2015 році погрожував йому арештом та нібито має вплив на НАБУ.

Також Труханов запевняв суд, що НАБУ і САП втягується в розбірки між будівельними корпораціями. Він згадав, що інший підозрюваний у справі – колишній головний прокурор Одеси Олег Жученко – заявив: мовляв, сирійський забудовник Аднан Ківан колись пропонував йому мільйон доларів, аби той дав підозру Труханову. Одеський мер теж поскаржився, що його у всіх кримінальних провадженнях переслідує «7 канал», який належить Ківану.

«Сьогодні НАБУ ставить під сумнів виконання статей Конституції України, оскільки вона гарантує роботу органів місцевого самоврядування. Ми діємо відповідно до законів. Це підозра? Якісь думки, припущення і жодного доказу», – заявив міський голова.

Фото: Катерина Петренко

Він послався, що окрім нього розпорядження підписували ще 12 спеціалістів щодо земельних питань. Вони нібито переконували його: якщо є власність за земельній ділянці, то її не можна продавати через вільні торги.

Труханов сказав, що після повідомлених йому підозр намагався краще розібратись і, як наслідок, відсторонив від роботи тодішнього директора Департаменту комунальної влади Одеської міської ради Олексія Спектора та його заступника Олексія Радіонова та тодішнього профільного заступника Петра Рябоконя, бо той «мабуть не достатньо шукав більш прозорих рішень».

Проте незрозуміло, навіщо було звільняти підлеглих, якщо, за його словами, все було по закону.

Труханов назвав підозру йому «інформаційною бомбою та вбивчою брехнею». Він не сказав жодних слів на свій захист по суті, бо не торкався юридичних питань. Проте послався на тяжку ситуацію з пандемією коронавірусу в Одесі: «Мери працюють на свій страх і ризик, люди бояться працювати, бо завтра може прийти НАБУ і спитати, чому ви, наприклад, купили кисневі концентратори за більшою ціною, ніж могли б?».

Мер резюмував, що приймає важкі рішення і готовий нести за них відповідальність.

Фото: Катерина Петренко

«Якби ми вас зараз взяли б під варту під ці телекамери, то чи налякались би інші, чи зламали б ми хребет корупції в країні?» – спитав суддя Віктор Панкулич.

Мер заперечив. І додав, що це довело б, що політичні переслідування в Україні процвітають.

«Тут не мера треба за ґрати, а варто змінити закон і не йти на поводу в будівельного лоббі», – резюмував Труханов.

Важливо додати, слідча суддя ВАКСу Оксана Олійник, коли призначала 30 мільйонів гривень застави, визнала підозру Труханову обґрунтованою та актуальними ризики переховування, впливу на свідків та знищення документів. Але відкинула ризики перешкоджання провадженню та можливість здійснить інший злочин.

Проте прокурор переконує: ВАКС безпідставно вирішив, мовляв, міський голова не може вчинити інший злочин. За його словами, підозра у гучній справі «Краяну» не стримала Труханова від підписання у 2018 та 2019 році незаконних договорів оренди щодо земельної ділянки по вулиці Варненській. За версією САП, факт притягнення до кримінальної відповідальності абсолютно не вплинув на можливість подальшого вчинення правопорушень з використанням службового становища. Але слідча суддя вирішила: оскільки поки що відсутній вирок у справі «Краяну», то немає підстав казати, що Труханов схильний вчиняти злочини.

Фото: Катерина Петренко Адвокат Труханова Олександр Лисак

Прокурор наполягав на ізоляції Труханова від суспільства, бо якщо той схоче втекти, то ні домашній арешт, ні застава його не зупинить та не перешкодить знищенню документів. За його словами, при обранні запобіжного заходу треба звертати увагу не лише на офіційні статки одеського посадовця та його родини, а й на те, що загальна сума шкоди територіальній громаді від діяльності злочинної організації - понад 558 мільйонів гривень.

«Лише за два епізоди щодо земельних ділянок – «Дому прийомів» та «Міжрейсової бази моряків» – дохідність проектів для злочинної організації становить понад 27 мільйонів доларів США. Загалом прибутковість доходів спільників – понад 174 млн доларів США», – розповів прокурор.

Також у САП зауважили, що у 2015 році Труханова висунула на посаду міського голови політична сила «Довіряй ділам», яку придбав Галантернік. За їх версією, це демонструє спільність інтересів бізнесмена та одеського мера За словами обвинувачів, Галантернік зацікавлений та має фінансові можливості внести гроші за Труханова. Закон дозволяє сплатити заставу комусь іншому, і практика показує, що заставу зазвичай вносить не підозрювані.

Досі Труханов не сплатив 30 мільйонів гривень застави, бо каже, що не має таких грошей.

Насамкінець, у суді стало відомо, що він здав детективам НАБУ паспорти для виїзду за кордон.