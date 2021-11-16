Фото: СБУ

Двоє працівників "Миколаївського бронетанкового заводу" намагалися незаконно продати зі складів підприємства деталі, призначені для ремонту військової техніки у районі ООС. Як повідомляє пресслужба СБУ, нестача таких запчастин могла завдати шкоди обороноздатності України.

“Спецслужбою встановлено, що у межах виконання Державного оборонного замовлення двоє відповідальних осіб держпідприємства намагалися "збути" деталі та агрегати до БТР та БРДМ. Зловмисники, зловживаючи службовим становищем, вносили неправдиві відомості до товарно-супровідної документації. Вартість усіх запчастин становила майже 500 тис. грн”, - йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для з’ясування всіх обставин злочину та встановлення і притягнення до відповідальності причетних осіб.

Раніше повідомляли, що контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили функціонування каналу незаконного переправлення за кордон авіаційних комплектуючих військового призначення.